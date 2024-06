Tonini: "Sono l’unico candidato libero dalle pressioni dei partiti"

"Per realizzare le idee serve libertà. I mie avversari sono condizionati da segreterie di partiti e gruppi di interesse". Marcello Tonini, candidato sindaco con la lista Voltiamo Pagina, fa della mancanza di endorsement da parte dei partiti il proprio punto di forza.

Tonini, chi glielo ha fatto fare?

"Mi ha spinto il convincimento che a Misano sia giunto il momento di proporre un nuovo modo di amministrare oltre ad un pizzico di ‘follia’ che non guasta mai".

Tre priorità su cui muoversi appena aletto.

"Prestare fin da subito attenzione alle giovani famiglie attraverso l’ampliamento dell’offerta di posti in asilo nido, oltre ad effettuare interventi per mettere in sicurezza tutti gli edifici scolastici. Creare una Comunità energetica rinnovabile in zona artigianale per segnare un cambio di rotta sulle politiche di rispetto dell’ambiente e riduzione del consumo di energia. Infine mettere mano agli strumenti di pianificazione urbanistica per escludere fenomeni di speculazione edilizia sulle aree verdi a mare della ferrovia e creare i presupposti per avviare un percorso condiviso di qualificazione della nostra offerta turistica".

Dove Misano ha i margini di miglioramento più ampi?

"Abbiamo un territorio vasto e frammentato che non favorisce la coesione sociale. Per rafforzare il senso di comunità occorre che ognuno di noi si riconosca in progetti ad alto contenuto valoriale che facciano riferimento alla promozione della salute, al rispetto dell’ambiente ed alla giustizia sociale. L’amministrazione pubblica ha il compito di orientare questi processi attraverso scelte chiare, comunicando in modo semplice e rendendo conto, periodicamente, del proprio operato. Guardare tutti nella stessa direzione ci rafforzerà".

Cosa vorrebbe togliere ai suoi avversari?

"La differenza non la fanno i programmi, che per gran parte si assomigliano, ma il grado di libertà che hai nel realizzarli. Da questo punto di vista lascio volentieri ai miei avversari tutti i condizionamenti che provengono dalle segreterie dei partiti e dai gruppi di interesse che li sostengono".

Qual è il tema su cui si gioca questa campagna elettorale?

"I cittadini di Misano sono stanchi di osservare fatti che alimentano l’immagine di una città in mano a poche persone che esercitano un potere economico che l’attuale amministrazione non è in grado di contrastare. La forza di sottrarsi a questo potere determinerà le sorti della campagna elettorale".

Cosa l’ha fatta arrabbiare nelle ultime settimane?

"Potenzialmente tante cose, inutile elencarle. Considero le polemiche una perdita di tempo, sarebbe stato stupido alimentarle e non l’ho fatto".

Perché i misanesi dovrebbero votarla?

"Perché la nostra proposta di cambiamento poggia su basi solide e perché chi mi ha seguito sa che sono affidabile. Voltiamo pagina".

Andrea Oliva