Tonino Guerra, maratona di eventi

Mostre, spettacoli e film nel ricordo di Tonino Guerra. Tornano Le Giornate di marzo per Tonino, dedicate al grande sceneggiatore, poeta e artista scomparso nel 2012. La rassegna partirà sabato, giorno del compleanno di Guerra, e terminerà il 21 marzo, anniversario della morte. Le Giornate inizieranno sabato alle 11 alla biblioteca di Santarcangelo dove aprirà la mostra Arrivano le donne di Tonino, un omaggio al maestro e a tutte le donne che ha cantato in poesie e racconti e disegnato nelle sue opere. Sempre sabato a Pennabilli – Palazzo del Bargello, 15.30 – sarà inaugurata una seconda mostra, Tonino in ogni casa, con le opere messe a disposizione dagli amici dell’artista: quadri, ceramiche e manufatti firmati da Guerra che, in molti casi, vengono esposti al pubblico per la prima volta. All’ingresso della mostra ci sarà la Gabbia della fantasia, con pensieri e poesie di Tonino. Subito dopo (alle 17) il museo il Mondo di Tonino Guerra si ospiterà Auguri Tonino: tanti artisti e personaggi amici dell’artista da tutto il mondo si collegheranno on line per ricordarlo. Alla sera (21) al museo si proietterà La notte di San Lorenzo dei fratelli Taviani. Il film sarà proiettato anche il 19 (sempre alle 21) al Supercinema di Santarcangelo. Tanti eventi anche il 21 marzo. Si partirà alle 9, a Pennabilli, con un incontro e una preghiera alla Roccia del poeta. Qui saranno piantumati altri due mandorli. Alle 16 il ricordo degli amici – sempre on line – dal museo. Alla sera poi a Santarcangelo (21) lo spettacolo Frammenti di Odissea al mare, con Isadora e Donatello Angelini, Luca Serrani e Denis Campitelli. A seguire, la presentazione di due libri dedicati a Tonino Guerra di Mario Rossi e Rita Giannini.