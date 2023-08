Tonno di 50 chili pescato illegalmente Scatta la maxi multa

Nuova operazione contro i pescatori abusivi in giorni di fermo pesca. Il personale della Guardia Costiera di Riccione ha sequestrato un tonno rosso di oltre 50 chili pescato illegalmente da un diportista. Era già sfilettato e pronto per la vendita nei ristoranti. Oltre alla denuncia per aver violato la norma che vieta la pesca del tonno rosso in questo periodo, al trasgressore è stata verbalizzata una multa di 2.600 euro con sequestro del pescato e degli attrezzi, più altri 2.066 euro per pesca sportiva senza autorizzazione.