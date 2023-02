Tonti e Pivato: "Una scelta coraggiosa"

La vittoria della Schlein "segna un cambio di rotta profondo nel Pd, che non mancherà di avere i suoi effetti anche su Rimini". Ne è convinto Marco Tonti, il consigliere comunale di Rimini coraggiosa nonché presidente di Arcigay. "Di fronte a una destra identitaria che non esita a tirar fuori i manganelli e tace di fronte agli attacchi squadristi, emerge un Pd con un’identità chiara di sinistra democratica all’insegna dei diritti civili. Di fronte a un governo che smonta la sanità pubblica universale e precarizza il lavoro si contrappone adesso con Elly un Pd all’insegna dei diritti sociali e della dignità del lavoro". E ancora: "Di fronte a una premier che si definisce donna madre cristiana in pieno stile patriarcale, ora si trova una leader d’opposizione donna e femminista che dice io amo una donna e sono felice cosï". Tra i sostenitori della Schlein anche l’ex assessore ed ex rettore dell’università di Urbino Stefano Pivato, che commenta: "Spero davvero che la vittoria della Schlein sia l’inizio della fine dell’arroganza, della prepotenza, dell’autoreferenzialismo come metodo di governo. Le istanze dei giovani e delle donne non possono essere solleticate solo alla vigilia di un voto elettorale: devono entrare a far parte di una nuova cultura politica della sinistra".