Tony entra nella leggenda delle calzature

In prima linea da oltre mezzo secolo, Tony Calzature, nel cuore di Riccione Paese, da ieri si fregia del marchio Bottega storica. Era infatti il 1972 quando Antonio (Tony) Di Giuli, deceduto tre mesi fa a 77 anni, aprì la sua piccola bottega in corso Fratelli Cervi dove, oltre a effettuare riparazioni, vendeva alcuni articoli per calzature e stivali di gomma. Nel 1981 per motivi di spazio l’attività è stata trasferita a pochi passi, all’angolo tra piazza Unità e viale Diaz, dove oltre alle riparazioni è stato avviato un importante negozio di calzature su quattro vetrine. Così negli anni è diventato un punto di riferimento per chi fa shopping nel centro storico. Questo grazie anche all’esperienza che Tony aveva acquisito da ragazzo, lavorando alcuni anni nel calzaturificio Bologna di Riccione. Il lavoro di squadra portato avanti con la famiglia, in particolare con il figlio Maurizio, che si occupa di riparazioni, la figlia Laura, che segue il negozio, e il supporto della moglie Iride Montanari, ha determinato il resto del successo.

"Convinti che il negozio avesse i giusti requisiti, abbiamo provato a ottenere la targa di Bottega Storica – premette Mauri Di Giuli –. Mio padre si era già ammalato, ma speravamo potesse godere di questo premio, di certo meritato in tanti anni di impegno lavorativo. Siamo andati avanti con questo intento, che per noi è gesto di riconoscenza per il suo grande lavoro, è stato Tony a rendere la bottega una vera istituzione per Riccione e per i riccionesi. Lui, purtroppo, non riuscirà a vedere la targa appesa in negozio, ma per noi questo riconoscimento è un ulteriore ricordo della passione e dell’impegno che ci ha tramandato". Il marchio di Bottega Storica è stato consegnato sul posto dalla sindaca Daniela Angelini e da Alfredo Rastelli della Confcommercio di Riccione.

"Questa bottega è punto di riferimento per l’intera città, tanto più che l’attività di riparazione di calzature è parte di un servizio sempre più difficile da trovare _ commenta la prima cittadina _. Quando a dicembre ho saputo della scomparsa di Tony ho immediatamente collegato quanto ci tenesse ricevere questo riconoscimento. Oggi nel consegnarlo ai figli il mio pensiero è andato a lui. Ne sarebbe stato veramente orgoglioso. La targa, oltre alla longevità di questa attività, vuole valorizzare un mestiere artigianale che purtroppo sta sparendo. A Riccione sono sicuramente tante le famiglie che hanno nella scarpiera di casa un paio di calzature acquistate da Tony". " Con il loro lavoro i Di Giuli tengono vivo il senso di comunità", conclude Rastelli.

Nives Concolino