Tony Hadley entra nell’Arena

Tony Hadley sarà in concerto all’Arena della Regina di Cattolica il prossimo 30 giugno. A darne annuncio è la Pulp concerti. Hadley, ex leader degli Spandau Ballet, tornerà dunque in Italia: dopo il sold out del concerto a febbraio a Ravenna, al Teatro Alighieri, il cantante con la sua band sarà a Cattolica per l’inaugurazione dell’Arena della Regina, in un’esibizione in cui saranno proposti i brani che ne hanno fatto una vera e propria icona pop. Hadley ha festeggiato da poco i quarant’anni di carriera.

I biglietti per il concerto del 30 giugno saranno in vendita da giovedì mattina su Ticketone. Per informazioni, è possibile contattare la Pulp concerti al numero 3290058054.