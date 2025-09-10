Topi all’asilo: chiuso il ’Rosaspina’: "Riaprirà dopo la disinfestazione"

Topi all’asilo nido: il ’Rosaspina’ di Santarcangelo rimarrà chiuso alcuni giorni per la disinfestazione. L’asilo, uno dei due nidi comunali, avrebbe dovuto riaprire i battenti già stamattina, per l’inserimento dei nuovi iscritti. Ma ieri, durante un sopralluogo, sono state rinvenute nuove tracce della presenza di topi nel perimetro della struttura. Inevitabile la decisione: il Comune ha deciso di rinviare di alcuni giorni in via precauzionale l’avvio dell’attività educativa, così da "attuare nuove e più approfondite misure di disinfestazione e sanificazione". Il rinvio è già stato comunicato alle famiglie interessate. Ora resta da vedere se l’asilo riuscirà a riaprire il 15 settembre o se invece serviranno altri giorni per completare la sanificazione.

La presenza di topi non è nuova, come ammette la stessa amministrazione. "L’apertura di alcuni cantieri in zona, compreso quello per la rete dell’acquedotto – spiegano dal Comune – aveva determinato nei mesi scorsi una maggiore presenza di topi" nel parco Spina e nell’area dove si trova il nido, "come anche testimoniato da varie segnalazioni ricevute dei residenti". Per questo motivo "già nel mese di agosto, pur essendo interessata solo marginalmente l’area esterna dell’asilo nido, era stato eseguito un primo intervento di disinfestazione preventiva in vista del nuovo anno scolastico, attuando poi un monitoraggio continuo che fino alla scorsa settimana non aveva rilevato più tracce di topi". Invece ieri mattina, durante un nuovo sopralluogo, sono stati rinvenuti segni inequivocabili della presenza di topi nella struttura. Da qui la decisione di avviare subito un nuovo intervento di disinfestazione e sanificazione della struttura e di rinviare di qualche giorno l’apertura dell’asilo. "Si tratta di una misura cautelare, per garantire le condizioni di massima sicurezza e igiene al ’Rosaspina’.

"In questi giorni verranno eseguiti nuovi trattamenti per la disinfestazione e la sanificazione di tutti gli ambienti dell’asilo, in accordo con l’Ausl – conclude il Comune – Un intervento che sarà accompagnato dal monitoraggio giornaliero". Se non saranno più rilevate tracce di topi "l’asilo nido aprirà il 15 settembre". Ma bisognerà attendere il fine settimana "per capire se ci sono le condizioni di sicurezza". Insomma: non è detto che il ’Rosaspina’ possa riprendere l’attività già da lunedì prossimo. Bisognerà prima vedere se la disinfestazione avrà dato dei risultati.