Topi all’asilo: il Rosaspina apre il 16. I genitori: "Problema sottovalutato"

L’asilo nido ’Rosaspina’ aprirà il 16 settembre. Forse. Per averne la certezza bisognerà attendere lunedì, quando si concluderanno le operazioni di disinfestazione e sanificazione della struttura dopo che era stata rilevata – di nuovo – la presenza di topi a scuola. Ieri il Comune di Santarcangelo ha comunicato il nuovo rinvio alle famiglie. L’asilo nido avrebbe dovuto aprire mercoledì 10 settembre con l’inserimento dei nuovi iscritti. Ma il giorno prima, martedì 9, durante i sopralluoghi, sono state rinvenute tracce della presenza di topi. E non è stata la prima volta: era già successo anche a luglio. Da qui la decisione di avviare subito una nuova disinfestazioneinevitabile, rinviando l’apertura del ’Rosaspina’. Ieri l’amministrazione ha fatto il punto sulla situazione, annunciando ai genitori dei bambini che l’apertura slitterà a martedì 16 settembre. "A seguito delle misure di disinfestazione, che hanno riguardato in maniera estesa l’area in cui si trova l’asilo, compresi il parco Spina e i parcheggi limitrofi, nella giornata di oggi sono in programma gli ultimi interventi per la sanificazione". Interventi che "richiederanno circa due giorni per garantire la piena efficacia dei prodotti utilizzati". Pertanto "lunedì 15 settembre si svolgeranno le operazioni conclusive per la sistemazione degli spazi e delle aree, per poter così accogliere – salvo ulteriori complicazioni e imprevisti – i bambini a partire da martedì 16 settembre".

Tutto dipenderà dall’esito degli ultimi sopralluoghi che saranno eseguiti da lunedì. Ma i genitori dei bambini del ’Rosaspina’ non l’hanno presa bene. Hanno raccolto firme e inviato una lettera all’amministrazione. "Siamo preoccupati – dicono alcuni di loro – è già la seconda volta nel giro di due mesi che viene rilevata la presenza di topi nell’asilo. A fine luglio l’attività del centro estivo al nido era terminata in anticipo, sempre per colpa dei topi. E orala partenza ritardata". "Chiedamo di andare a fondo alla questione. Vogliamo capire se è stata sottovalutata la situazione, se ci sono pericoli per i nostri figli. Chi ci assicura che tra un mese il Comune non sarà costretto, di nuovo, a chiudere l’asilo per colpa dei topi?". Insomma: i genitori vogliono essere rassicurati sulla situazione. E chiedono anche all’amministrazione se "ha pensato già a un piano b, a una sede alternativa, nel caso in cui il problema della presenza di topi al ’Rosaspina’ dovesse persistere".