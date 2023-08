Topo da spiaggia scoperto e querelato

È stato denunciato a piede libero per il reato di tentato furto un 31enne di origine nordafricana, sorpreso mentre cercava di impossessarsi del contenuto del portafogli di un turista, che aveva lasciato il proprio borsello incustodito sotto il proprio ombrellone affittato in uno stabilimento balneare di Cattolica, dove stava trascorrendo la giornata di mare. A seguito della segnalazione lanciata dalla vittima al 112, i militari dell’Arma intervenuti prontamente in spiaggia sono quindi riusciti a bloccare e identificare il 31enne, che è stato poi denunciato a piede libero appunto.