Tormenta la ex compagna: stalker condannato

È finito con una condanna a un anno e sei mesi per le accuse di atti persecutori e violazione di misura cautelare e l’assoluzione dal più grave reato di violenza sessuale il procedimento penale nei confronti di un 50enne cattolichino contro cui ieri così si è pronunciato il Tribunale di Rimini in seduta collegiale al termine di un primo grado in cui il pm, Davide Ercolani, aveva chiesto l’assoluzione per il reato più grave e 3 anni di reclusione per lo stalking. Ma andiamo con ordine. Il 50enne, difeso dall’avvocato Angelo Gencarelli, era accusato di non essere mai riuscito a superare la fine della relazione avuta con la ex compagna. La quale, dopo una prima rottura, aveva però deciso di concedergli una seconda occasione.

È stato proprio durante questa seconda fase del rapporto che i comportamenti del 50enne si sarebbero fatti sempre più ossessivi nei confronti della propria vittima, costituitasi parte civile nel procedimento penale e rappresentata dall’avvocato Raffaella Tonti Spadoni. Durante il burrascoso rapporto, l’uomo era arrivato infatti ad avere un rapporto sessuale consenziente con la donna, che aveva registrato per intero. Solo però una volta che la relazione tra i due era terminata il 50enne avrebbe quindi tirato fuori quell’audio, minacciando la ex di diffonderlo e condividerlo anche con il nuovo compagno della donna. Per questo fatto, il 50enne era stato dunque indagato per violenza sessuale, ma nel corso dell’inchiesta è stato appurato che il rapporto registrato non fosse in alcun modo obbligato.

Discorso diverso invece per gli atti persecutori, dal momento che il 50enne, ossessionato dalla ex, dopo il termine della relazione aveva cominciato anche a pedinarla. Compiendo veri e propri appostamenti fuori dal ristorante dove la vittima lavorava e seguendola nei suoi spostamenti. E poi messaggi, telefonate continue e minacce che portarono in fase di indagini, risalenti al marzo del 2022, ad emettere nei confronti dell’uomo la misura cuatelare del carcere come richiesto dal pm Davide Ercolani, in aggravamento di un divieto di avvicinamento alla vittima non rispettato.

Al termine del processo di primo grado il difensore del 50enne imputato ha annunciato di fare ricorso in Appello, mentre il cattolichino è stato anche condannato a versare alla parte civile un risarcimento di duemila euro.