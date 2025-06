Tormenta la ex fidanzata. Foto a luci rosse della minore pubblicate sui social network

A soli 16 anni si è ritrovata catapultata in un incubo per colpa dell’ex fidanzato, un ragazzo appena maggiorenne, che per vendetta ha creato un finto profilo su Tik Tok caricando all’interno immagini a luci rosse della ragazzina. Ora il 19enne, difeso dall’avvocato Carlo De Pascale, si trova in carcere, a seguito dell’aggravamento della misura disposta inizialmente dal giudice nell’ottobre del 2024. Il pubblico ministero Davide Ercolani, che ha coordinato le indagini condotte dai carabinieri di Rimini, ha chiesto per lui l’emissione di un decreto di giudizio immediato. Le ipotesi di reato sono stalking aggravato e diffusione illecita di materiale sessualmente esplicito, reati commessi contro una minorenne.

Stando alla ricostruzione degli inquirenti, l’episodio più grave risale all’autunno scorso, quando il ragazzo - non accettando la fine della relazione con la fidanzatina - avrebbe creato un profilo TikTok falso, dal nome allusivo e con la foto del volto della minore. Un account costruito per umiliarla pubblicamente, con la pubblicazione di un’immagine rubata, accompagnata da diciture volgari che alludevano alla vendita di contenuti sessuali. Un vero e proprio caso di revenge porn, che ha avuto un impatto devastante sulla giovane, già segnata da mesi di minacce e violenze.

La denuncia è arrivata dopo un lungo periodo di silenzio, durante il quale la ragazza, per paura, aveva modificato le proprie abitudini di vita: usciva solo accompagnata, teneva il telefono spento, evitava luoghi pubblici. Una situazione che, come emerso dalle indagini coordinate dal sostituto procuratore Davide Ercolani (in foto), era diventata opprimente e pericolosa. Tra gli episodi accertati: insulti pesanti, schiaffi, il divieto di uscire con le amiche, minacce rivolte non solo a lei, ma anche alla madre e al compagno della madre, a cui l’indagato si era detto pronto a bruciare la macchina.

In più occasioni il giovane si è presentato davanti alla scuola della vittima, oppure sotto casa, rimanendo ore ad osservarla dalla strada. In un’occasione ha persino lanciato una sedia contro la pensilina dell’autobus, sfogando la rabbia per la fine della relazione. Non si è trattato di un episodio isolato, ma di un comportamento prolungato e metodico. Dalle minacce simulate via messaggi – in cui fingeva malori per impietosirla – alle vere e proprie intimidazioni verbali. A spingerla infine a denunciare è stata proprio la vergognosa pubblicazione su TikTok, che ha superato ogni limite di sopportazione e rispetto della dignità.