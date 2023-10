Tormenta mamma e fratello disabile. Figlio violento finisce in carcere

Non la madre, non la sorella. Nemmo il fratello disabile. Nessuno dei familiari che vivevano con lui sarebbe stato risparmiato dall’atteggiamento ostile e più in generale dai diffusi maltrattamenti di cui è accusato un 55enne della Valconca, finito in carcere nei giorni scorsi in esecuzione della misura cautelare a suo carico emessa dal gip Vinicio Cantarini su richiesta del pm Luca Bertuzzi. Questo l’esito di un’indagine lampo dei carabinieri a cui per prima giorni prima dell’arresto si era rivolta disperata la sorella dell’uomo, denunciando tutta una serie di vessazioni che da circa quattro anni lei, suo fratello disabile e l’anziana mamma erano costretti a subire da parte del parente.

Quasi sempre sotto l’effetto di sostanze alcoliche l’indagato avrebbe infatti in ben più di un’occasione alzato le mani nei confronti della mamma anziana. Secondo quanto raccolto dagli investigatori, il 55enne era solito colpire la donna con calci e pugni, nonché picchiarla sulle braccia impugnando un forchettone da cucina. Ogni volta, ai maltrattamenti fisici il figlio terribile faceva anche seguire offese e minacce, arrivando a puntare al collo della donna nache un taglierino minacciando di sgozzarla. Non solo, perché anche la sorella sarebbe stata più volte malmenata, sino ad arrivare nel 2019 al culmine di una nottata folle, al termine della quale il 55enne era stato riportato a casa dalla parente perché totalmente ubriaco. Ma una volta arrivati, l’indagato è accusato di aver prelevato dal garage una vanga da giardino e con la stessa tentato di colpire la sorella, per poi avventarsi invece sulla sua auto distruggendola a colpi di badile. Infine, l’uomo in quella stessa occasione sarebbe poi entrato in casa e bruciato l’abito da sposa della povera donna.

A salvarsi dagli atteggiamenti ostili e violenti del 55enne non sarebbe stato poi nemmeno il fatello minore, da cui seppure disabile e invalido il parente pretendeva di essere accompagnato e ripreso ovunque si trovasse e in particolar modo dai bar dove era solito recarsi quotidianamente.

Un incubo tra le mura di casa a cui però hanno messo fine i carabinieri, quando nei giorni scorsi hanno rintracciato il 55enne e trasferito in carcere per effetto della misura cautelare emessa a suo carico.