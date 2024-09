Torna a battere il "cuore" del Rockisland

La prima serata andata in scena il 29 luglio, ‘Rockisland per il cuore’, è stata un successo. Così si è deciso di organizzane un’altra per donare un ecocardiografo alla cardiologia dell’ospedale di Rimini. La direzione del locale insieme alle tre associazioni di volontariato compartecipanti (Ascor, Il cuore di Luca Petitti, Centro per i diritti del malato Natale Bolognesi) hanno deciso di replicare mercoledì 18 settembre, con lo stesso fine: ’Rockisland per il cuore – Parte seconda’. La manifestazione, che avrà di nuovo il patrocinio del Comune di Rimini, vedrà la partecipazione musicale della band Doors to balloon, composta da medici cardiologi e capitanata dal dottor Andrea Santarelli, primario di cardiologia all’ospedale di Cesena. Per le prenotazioni ci si può già rivolgere al numero 0541.1497100.