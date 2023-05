Torna a casa l’operaio 47enne accusato di aver palpeggiato l’amica della figlia

E’ tornato a casa l’uomo di 47 anni, accusato di aver palpeggiato e molestato l’amica ventenne della figlia la scorsa domenica, mentre si trovava a casa loro. Ieri il giudice Raffaella Ceccarelli non ha convalidato l’arresto e disposto per l’uomo i domiciliari, accogliendo la richiesta avanzata da Gianmaria Gasperoni, avvocato del 47enne. Per il giudice resta comunque un quadro indiziario grave contro l’uomo, che fa l’operaio e vive insieme alla moglie e alla figlia in un comune della Valconca. L’arresto era scattato domenica dopo che la giovane, che si era fermata a dormire dall’amica dopo una notte passata insieme in discoteca, aveva chiamato i carabinieri. Secondo la sua versione, il 47enne l’avrebbe palpeggiata e molestata. Accuse che l’uomo ha negato, sostenendo di essere rivolto all’amica della figlia solo per invitarla a pranzare con loro.