Torna a Cattolica il windsurf day

Torna puntuale anche quest’anno il "Windsurf Day Cattolica". Giunto alla sua 43esima edizione, si svolge oggi tra la sede del Circolo, la spiaggia libera della zona 110 e il tratto di mare antistante. In programma una grande giornata all’insegna del vento e del mare in tutta sicurezza. Fiore all’occhiello del Windsurf Day sarà la regata open di windsurf e wingfoil (in programma alle 15) con decine di tavole vintage che coloreranno il mare dando vita ad una competizione emozionante e ricca di fascino. La partenza, davvero spettacolare, prevede la corsa verso la battigia per imbracciare il proprio windsurf e lanciarsi nella sana competizione di questo meraviglioso sport. Grande novità di quest’anno sarà la prima edizione del Raduno wingfoil: gli atleti di questa spettacolare disciplina scenderanno in mare al fianco delle tavole da winsurf in una competizione più avvincente.