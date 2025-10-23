Torna a girare la ruota panoramica. Sabato l’apertura a Riccione

La grande ruota panoramica, che ha animato le scorse festività natalizie, è tornata a svettare in piazzale Roma, a Riccione, dove rimarrà in funzione per circa sei mesi, come previsto dal bando del Comune, che ha valenza biennale. Sabato l’inaugurazione con i primi giri mozzafiato, che dall’alto dei suoi 55 metri di altezza consentiranno a grandi e piccini di ammirare il panorama della città, spaziando con lo sguardo da Gradara a San Marino. Ultimato il montaggio, gli operai stanno provvedendo agli ultimi dettagli, compresa la sistemazione delle fioriere. La giostra, che fino a metà settembre è rimasta in funzione a Rimini, è appena arrivata a Riccione, già in molti chiedono di poterci salire sopra. Cosa che accadrà da questo fine settimana, quasi in concomitanza con l’apertura del Parco delle zucche, che da domani rimarrà aperto fino a domenica 2 novembre nel giardino di Villa Mussolini e nel parco di Villa Lodi Fè. Sulla scia registrata l’anno scorso, con decine di migliaia di clic che l’hanno immortalata facendole fare il giro del mondo, la ruota questa volta raddoppia i tempi di permanenza a Riccione (fino a fine marzo), città per la quale tredici anni fa era stata progettata e realizzata per essere installata nel centro della zona a mare. Sogno svanito, perché gli operatori di spiaggia hanno poi cassato l’idea, per cui la giostra è finita a Rimini. Come già sottolineato dall’assessore al Turismo Mattia Guidi "il cuore della città torna così ad avere una delle ruote più grandi d’Italia e piazzale Roma sarà di nuovo un luogo iconico anche d’inverno".

Mostra soddisfazione il titolare Massimo De Carlo: "Tornare a Riccione, dove apriremo sabato, con la sicurezza di esserci per un altro anno ancora, come previsto dal bando al quale abbiamo partecipato, è per me motivo di orgoglio. Nel settore siamo azienda leader a livello europeo, le nostre ruote sono in funzione in diverse capitali. Speriamo di replicare, e se possibile di superare, il successo delle scorse festività natalizie".

Nives Concolino