Torna a Montefiore il presepe vivente. Ecco le date

Il centro storico di Montefiore Conca si trasformerà in una piccola Betlemme. In un’atmosfera magica si rinnova la tradizione natalizia che coinvolge in maniera attiva la cittadinanza montefiorese, richiamando come sempre migliaia di visitatori. E’ tutto pronto per la nuova edizione del Presepe Vivente, la rievocazione promossa dall’amministrazione di Montefiore insieme alla Pro Loco. Tre le date della manifestazione: 26 dicembre dalle 17 alle 19; 30 dicembre dalle 20.30 alle 22.00; 1° gennaio dalle ore 17 alle 19. Saranno più di 180 i figuranti che prenderanno parte alla rappresentazione.