Torna a Novafeltria la tradizionale tombola della Befana

Doppio appuntamento per l’Epifania a Novafeltria. Nel capoluogo, al teatro Sociale, stasera alle 21 è in programma la tradizionale tombola della Befana, organizzata dalla Pro Loco, con in palio ricchi premi: da una tv Samsung 55’’ alla Nintendo Switch, più vari buoni spesa, offerti da commercianti e attività locali. L’ingresso è gratuito e senza prenotazione. Le schede possono essere acquistate direttamente all’interno del teatro. Presente anche la simpatica vecchina, che consegnerà dei gadget ai bambini. E domani, la Pro Loco di Perticata organizza un altro appuntamento con la Befana nella sala del Minatore, dalle 15. Presente clown Caramello con show e la tradizionale consegna delle calze ai più piccoli.