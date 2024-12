Torna ad accendersi il trenino del Titano

Torna ad accendersi il Treno Bianco Azzurro. Con l’arrivo de Il Natale delle Meraviglie, che ha aperto i battenti proprio lo scorso fine settimana, ritorna anche la possibilità di viaggiare sulla elettromotrice Ab 03 del Treno Bianco Azzurro che anche nelle festività natalizie dello scorso anno ha attirato l’attenzione di tanti sammarinesi e turisti.

Nelle giornate di sabato e domenica, ma anche il 21 e il 22 dicembre, oltre al 28 e 29 il trenino riprenderà le sue corse. Come nel pomeriggio del 26 dicembre e nelle giornate del 4, 5 e 6 gennaio. Giornate in cui si potrà partire dal Piazzale della Stazione ed effettuare il viaggio nel tratto riaperto della vecchia ferrovia. Il treno viaggerà dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18. Il costo del biglietto è di 5 euro. L’iniziativa è possibile grazie all’Associazione Treno Bianco Azzurro e ad Azienda autonoma di Stato per i Lavori pubblici.