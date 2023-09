Torna ad accendersi la fiamma in ricordo di Marco Simoncelli

Torna ad accendersi la fiamma del Sic. Arde la passione per i motori con l’avvicinarsi del weekend della MotoGp a Misano e salendo verso il colle di Coriano si accende la fiamma dedicata a Marco Simoncelli, il campione scomparso in un incidente del 2011 al Gran premio del circuito di Sepang, in Malesia. Durante la settimana l’installazione verrà accesa in via straordinaria. L’appuntamento con i fan del pilota e la cittadinanza è per venerdì alle 19 in via Patrignani, area Dainese, a poca distanza dal centro storico. All’evento prenderà parte anche il padre del pilota, Paolo Simoncelli. L’installazione ‘Every Sunday’, donata dalla Dainese, è un’opera artistica a forma di marmitta di motocicletta collocata su una lastra di basamento lunga 20 metri. La marmitta emette una fiammata lunga circa 3 metri della durata di 58 secondi, come il numero 58 del campione corianese.