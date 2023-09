Torna al Galli dopo 80 anni: "Ora è più bello di prima"

Il regalo gliel’hanno fatto i due nipoti che vivono ancora a Rimini, Aldo e Andrea. "Ti portiamo al concerto, così vedrai com’è rinato il teatro Galli". E Anna Maria Ricciotti, 91 anni "e qualche mese", ex pediatra in pensione, non se l’è fatto ripetere due volte. L’altra sera c’era anche lei, in platea, insieme alla figlia e ai nipoti, per il concerto della prestigiosa Royal Philarmonic orchestra di Londra. "Una serata bellissima. È stata una grande emozione rimettere piede al Galli dopo tanti anni", racconta il giorno dopo Anna Maria, entusiasta come una bambina.

Quanto tempo è passato dalla sua ultima volta al Galli?

"Più di 80 anni sicuramente. Ero una bambina quando i miei genitori mi portavano a vedere opere liriche e concerti. Ho visto anche La Bohème e La Traviata. Andavamo al Galli a piedi, abitavamo in via Gambalunga. Grazie a quelle serate mi sono appassionata alla musica, ho cominciato a studiarla".

Poi è arrivata la guerra, e il teatro fu devastato dai bombardamenti...

"Me li ricordo molto bene quei giorni. Avevamo cercato rifugio nella casa della balia di mia madre, a Monte Colombo. Quando tornammo, trovammo la nostra casa danneggiata. Vedere il Galli in quelle condizioni, distrutto dalle bombe, fu un colpo al cuore".

Il Galli ha riaperto nel 2018: come mai non vi era più tornata, prima dell’altra sera?

"Perché non si era ancora creata l’occasione. Abito a Bologna, dove mi sono laureata, ho messo su famiglia e lavorato per 40 anni come pediatra. A Rimini sono tornata poco, negli ultimi anni. Volevo stare vicino a mio marito, che si era gravemente ammalato e purtroppo ci ha lasciato, poco tempo fa".

Che giudizio dà al restauro del teatro?

"È stato fatto un ottimo lavoro... Mi sono emozionata l’altra sera. Prima del concerto ho voluto visitare tutto il Galli, e l’ho trovato bellissimo. Secondo è più bello perfino del teatro Comunale di Bologna. Ho ripensato a quando ci andavo con i miei genitori, a quando da piccola, con gli altri bambini, giocavamo sotto il porticato... Tornarci è stato come rivivere quei giorni. Non vedo l’ora di assistere ad altri spettacoli".