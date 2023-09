Torna al parco la festa dello sport: "Evento vincente"

Torna quest’oggi la "Festa dello Sport" al Parco della Pace, dalle ore 11 alle ore 18, per una giornata dedicata all’incontro tra famiglie ed appassionati con le società sportive di Cattolica. Un evento che coinvolge da sempre centinaia di bambine e bambini e che permette loro di provare tanti sport diversi, prendere informazioni sui corsi attivi per la stagione invernale ed assistere a vere esibizioni realizzate dagli allievi delle varie discipline presenti. "Lo scorso anno abbiamo trasferito la Festa dello Sport al Parco della Pace – commenta l’Assessore allo Sport Federico Vaccarini – e questa scelta è risultata molto apprezzata. Il più grande parco cittadino è la cornice perfetta per ospitare famiglie, sportivi e società per una giornata all’insegna dello sport all’aria aperta".