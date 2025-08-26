Da Dante ai bagnini

26 ago 2025
ANDREA OLIVA
Torna all’asta l’ex night Perla al Marano

Una Perla all’asta. L’ex night in zona Marano torna all’asta giudiziaria il 29 ottobre dopo che il primo tentativo a fine luglio era andato deserto. L’ex night chiuso nel 2011 a seguito di una vasta operazione delle forze dell’ordine con sequestri per milioni di euro in varie località della riviera, è rimasto negli ultimi 14 anni a disposizione del tribunale dopo il primo sequestro. In passato si era mossa l’allora amministrazione comunale chiedendone la gestione a fini sociali. Ne era nato lo Yellow Factory con due imprenditori, Cimaroli e Galimberti, che avevano ottenuto la struttura per farne un luogo dedicato ai più giovani, con presentazioni di libri, serate, musica e così via. L’operazione sopravvisse un paio di stagioni, poi calò il buio sullo Yellow Factory e sulle intenzioni dell’amministrazione comunale che aveva cercato di recuperare quel luogo per evitare che finisse per tornare un night o rimanesse vuoto in balia di balordi e bivacchi. Bastarono pochi mesi di porte chiuse e già nell’estate del 2019 un incendio divampò all’interno della struttura causato da un bivacco. Poi arrivò la pandemia e i sogni di consegnare quel luogo ai giovani finirono nel nulla. L’ex night ha vissuto gli ultimi anni nel dimenticatoio, tra continui atti vandalici e decine di migliaia di euro spesi dall’amministrazione comunale per sistemare i danni all’immobile. Oggi l’edificio cerca un nuovo proprietario e lo fa mentre l’area attorno sta cambiando faccia. Il recupero de Le Conchiglie è destinato ad attirare nuovi investitori. Ma per portarsi a casa l’ex night il prossimo 29 ottobre serviranno 367mila euro, una cifra comunque inferiore e non di poco rispetto ai 459mila della prima asta. Il prezzo scende, e più scenderà maggiore sarà l’interesse che l’immobile susciterà negli imprenditori. Inoltre, a differenza dell’ultimo decennio non sarebbe più un locale aperto nel deserto. Dopo Le Conchiglie altri imprenditori si stanno facendo avanti per recuperare le ex colonie in zona. I primi contatti in municipio ci sono già stati. Non rimane che attendere la prossima asta per capire il futuro dell’ex night.

a.ol.

© Riproduzione riservata

