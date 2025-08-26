Torna all’asta l’ex night Perla al Marano

Una Perla all’asta. L’ex night in zona Marano torna all’asta giudiziaria il 29 ottobre dopo che il primo tentativo a fine luglio era andato deserto. L’ex night chiuso nel 2011 a seguito di una vasta operazione delle forze dell’ordine con sequestri per milioni di euro in varie località della riviera, è rimasto negli ultimi 14 anni a disposizione del tribunale dopo il primo sequestro. In passato si era mossa l’allora amministrazione comunale chiedendone la gestione a fini sociali. Ne era nato lo Yellow Factory con due imprenditori, Cimaroli e Galimberti, che avevano ottenuto la struttura per farne un luogo dedicato ai più giovani, con presentazioni di libri, serate, musica e così via. L’operazione sopravvisse un paio di stagioni, poi calò il buio sullo Yellow Factory e sulle intenzioni dell’amministrazione comunale che aveva cercato di recuperare quel luogo per evitare che finisse per tornare un night o rimanesse vuoto in balia di balordi e bivacchi. Bastarono pochi mesi di porte chiuse e già nell’estate del 2019 un incendio divampò all’interno della struttura causato da un bivacco. Poi arrivò la pandemia e i sogni di consegnare quel luogo ai giovani finirono nel nulla. L’ex night ha vissuto gli ultimi anni nel dimenticatoio, tra continui atti vandalici e decine di migliaia di euro spesi dall’amministrazione comunale per sistemare i danni all’immobile. Oggi l’edificio cerca un nuovo proprietario e lo fa mentre l’area attorno sta cambiando faccia. Il recupero de Le Conchiglie è destinato ad attirare nuovi investitori. Ma per portarsi a casa l’ex night il prossimo 29 ottobre serviranno 367mila euro, una cifra comunque inferiore e non di poco rispetto ai 459mila della prima asta. Il prezzo scende, e più scenderà maggiore sarà l’interesse che l’immobile susciterà negli imprenditori. Inoltre, a differenza dell’ultimo decennio non sarebbe più un locale aperto nel deserto. Dopo Le Conchiglie altri imprenditori si stanno facendo avanti per recuperare le ex colonie in zona. I primi contatti in municipio ci sono già stati. Non rimane che attendere la prossima asta per capire il futuro dell’ex night.

a.ol.