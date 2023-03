Torna Amato, dirigerà la municipale

Antonio Amato, ex comandante della stazione dei carabinieri di Bellaria Igea Marina, è il nuovo dirigente del Comune per la polizia locale e per la protezione civile. Il conferimento dell’incarico è stato ufficializzato il 28 febbraio con un decreto del sindaco. Dove ci si riferisce a una delibera di giunta del 23 febbraio: "...l’indirizzo di conferire al Dr. Antonio Amato, già comandante della locale stazione dei carabinieri, ora ufficiale dell’Arma in quiescenza, il temporaneo incarico dirigenziale, a titolo gratuito".

Amato aveva lasciato l’incarico di comandante della locale stazione dopo aver vinto il concorso nazionale che l’ha promosso ufficiale dell’Arma. Al suo posto, dall’agosto del 2019, è subentrato Roberto Cabras, classe 1962, entrato nell’Arma nel 1983. Nel documento a firma del sindaco viene ricordato che "a decorrere dal 12 luglio 2022 la funzione di dirigente del settore polizia municipale e protezione civile è rimasta vacante, e che per non compromettere lo svolgimento delle attività assicurate dai servizi facenti parte del settore si è provveduto ad assegnare, in via eccezionale e temporanea, a tutto il 28 febbraio 2023, l’incarico di dirigente ad interim al segretario generale dell’ente, Dott. Danilo Fricano". Prima del comando a Bellaria, Amato è stato al comando della Motovedetta d’altura dell’Arma in Rimini per 26 anni; laureato in Scienze dell’Amministrazione, due missioni in Kosovo, quattro volte campione italiano di arti marziali e promotore dei corsi di difesa personale per donne. "Valutata l’idoneità professionale del Dott. Antonio Amato - recita il decreto firmato dal sindaco Filippo Giorgetti – come da Curriculum Vitae agli atti del servizio, in possesso di consolidata esperienza lavorativa nel settore della sicurezza e del contrasto alla criminalità, e di specchiate qualità morali e professionali, nonchè significativa e specifica conoscenza della realtà comunale".

Ad Amato vengono affidati questi obiettivi: segreteria comando; polizia giudiziaria, amministrativa e annonaria; infortunistica, edilizia, ambiente, protezione civile, passi carrai, viabilità e rilievi, eventi sportivi; contravvenzioni e contenzioso; servizi al cittadino". L’incarico avrà durata di un anno. La decorrenza è dal primo marzo, con "termine non oltre il 29 febbraio 2024, non prorogabile e non rinnovabile, e di demandare la definizione di ogni ulteriore dettaglio inerente il rapporto di impiego di cui al presente provvedimento allo specifico disciplinare d’incarico".

Mario Gradara