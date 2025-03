Torna Bellaria street market: tre giorni di shopping ed eventi

Torna Bellaria street market. Da domani a domenica, dalle 9 alle 19, l’evento dedicato allo shopping animerà l’Isola dei platani. I commercianti esporranno le loro merci anche all’aperto, ci saranno sconti importanti (fino al 70 per cento) in occasione della festa della donna. Sono numerosi i negozi che hanno deciso di aderire all’iniziativa.

In contemporanea, per la prima volta a Bellaria, in piazza Matteotti sarà allestito La Puglia che ti piglia, un villaggio a tema pugliese tra ulivi, trulli, luminarie tipiche e naturalmente street food e prodotti tipici pugliesi. L’appuntamento è domani dalle 18 alle 24, sabato dalle 11 a mezzanotte e domenica dalle 11 alle 22.30.

"Siamo contenti che eventi come questi – dice Massimiliano Stacchini, vicepresidente dell’associazione Isola dei platani – rafforzino la visibilità del nostro centro commerciale naturale. Le attività sono pronte ad aprire per una primavera che si annuncia piuttosto importante e piena di opportunità".

Dopo il successo del Carnevale, che tra domenica e martedì, ha visto cortei in maschera e balli in piazza e al Palacongressi con risultati di pubblico più che positivi, Bellaria Igea Marina si prepara a un marzo ricco di appuntamenti tra tradizione, commercio e divertimento. Una città viva e accogliente, che si prepara così al primo vero ’test’ della stagione con Pasqua e i primi ponti primaverili.

Aldo Di Tommaso