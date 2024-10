Torna ’Discoborgo’: festa grande tra deejay, mercatino e streetfood

Il centro di Santarcangelo torna a trasformarsi in una discoteca a cielo aperto con Discoborgo. L’evento, organizzato dai locali in collaborazione con ’Città viva’ (è l’associazione che riunisce le attività del centro) si terrà questo sabato. Ci saranno tante postazioni con deejayset, per ballare e divertirsi già dall’ora dell’aperitivo (dalle 19,30) fino a tarda sera (23,30). La festa per i più golosi partirà già alle 18, in piazza Ganganelli, con gli stand di streetfood. Sempre in piazza il mercatino di artigianato a cura di ’Città viva’. Poi largo ai deejay nelle varie postazioni allestite dai locali. E per chi vorrà fare le ore più piccole, la festa proseguirà dopo le 23,30 nei locali RePub e Boomerang.