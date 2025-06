Torna il caldo: centinaia di anziani sorvegliati

Emergenza caldo per le persone fragili e i lavoratori nei settori più esposti alle alte temperature. Il maltempo di inizio settimana ha concesso una tregua dopo giorni di afa. Ma il gran caldo sta tornando, dopo la prima bolla di calore dell’inizio del mese. Quanto basta a lanciare l’allarme e far partire i protocolli per tutelare la fasce della popolazione più a rischio.

A Rimini il piano caldo è cominciato e sono stati contattati già oltre 500 residenti over 75. Il servizio è attivo dal mese di giugno e nelle prime settimane ha permesso di contattare telefonicamente centinaia di anziani, con una media di circa 25 chiamate al giorno, dal lunedì al venerdì. "Il piano caldo – spiega l’assessore Kristian Gianfreda – rappresenta una vera rete di prossimità che in estate si prende cura della parte più vulnerabile della popolazione. È pensato per chi vive da solo, chi non ha una rete familiare attiva, e chi si trova semplicemente in difficoltà ad affrontare la quotidianità durante le giornate più calde".

"Il nostro invito – prosegue Gianfreda – è non aspettare l’emergenza: le famiglie, i vicini di casa, tutti i cittadini possono segnalare situazioni di potenziale fragilità, affinché il nostro personale possa intervenire in tempo. Il piano è anche un invito alla solidarietà e alla responsabilità condivisa". Oltre alla sorveglianza telefonica il piano caldo offre supporto a domicilio, attivabile su richiesta. È così possibile farsi portare la spesa del supermercato o i farmaci a casa, e farsi accompagnare alle visite mediche da operatori qualificati e volontari.

Il caldo è un problema anche sui luoghi di lavoro. Vi sono settori più esposti alle alte temperature, con rischi per i dipendenti. Mercoledì i sindacati hanno incontrato l’assessore Giovani Paglia per fare il punto della situazione e verificare la reintroduzione dell’ordinanza caldo che già la scorsa estate, tra il 29 luglio e il 31 agosto, vietò su tutto il territorio regionale il lavoro nei settori agricolo e florovivaistico, e nei cantieri edili e affini, dalle 12,30 alle 16, in condizioni di prolungata esposizione al sole, nelle aree e nelle giornate segnalate al alto livello di rischio.

La stagione è iniziata con temperature alte e inaspettate, cosa che ha portato i sindacati a chiedere il ripristino dell’ordinanza. L’assessore Paglia durante l’incontro ha espresso la volontà di adottare entro la fine del mese l’ordinanza, precisa la Cgil, nei settori agricolo ed edile, verificando l’estensione ad alti settori. Per la Cisl l’ordinanza è inutile: "Serve un protocollo strutturato".