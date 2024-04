Torna il Campo lavoro. La raccolta umanitaria per i missionari riminesi

Rimini arriva in tutto il mondo con il campo lavoro missionario in programma dal 13 al 14 aprile. Sono infatti ventidue le missioni sostenute con la grande raccolta che ogni anno parte dal riminese e arriva in tutto il mondo, destinando solo nella passata edizione quasi 240 mila euro alle realtà povere del pianeta. Un appuntamento che non dura solo per i due giorni della raccolta, ma che si estende nell’arco di un anno tra missioni e progetti nelle scuole.’Il dono del tempo’ è l’iniziativa rivolta a settemila bambini delle materne ed elementari per promuovere la ricchezza dei momenti di volontariato. I ragazzi sono al centro di ogni iniziativa dell’associazione e saranno proprio loro ad organizzare il preambolo, domenica, al weekend clou del Campo Lavoro. Questo fine settimana è in programma ’Voci in missione’, sul palco Riccardo Beart e la sua band per l’appuntamento musicale a villa Lodi Fè di Riccione per promuovere il Campo tramite una festa-concerto che vedrà la gioventù come protagonista.

Quella dell’anno scorso è stata la prima partecipazione del vescovo Nicolò Anselmi che ha voluto introdurre una grande novità quest’anno: il viaggio in Zimbawe nel novembre scorso per visitare tre missioni.

"La Diocesi non era mai andata in Africa prima – racconta il vescovo – Abbiamo potuto toccare con mano la povertà, rendendoci davvero conto delle differenze tra la nostra vita e quella del terzo mondo".

Non solo raccolte di indumenti e oggetti usati, nella due giorni di volontariato sono attesi anche cinque mercatini del vintage, sparsi per la provincia, in cui le persone potranno incontrarsi e cimentarsi nell’arte del riutilizzo. È un’ invenzione tutta riminese quella della raccolta su larga scala del Campo lavoro. E Gabriele Valentini, presidente dell’associazione, ci tiene a specificarlo: "La nostra storia è iniziata a Riccione nel 1984 con un solo pulmino preso in prestito, poi piano piano ci siamo ingranditi e ora siamo giunti alla 44ª edizione. L’iniziativa è tutta riminese, in Italia siamo gli unici a promuovere delle azioni di volontariato del genere e su così vasta scala". L’associazione e i suoi volontari sono già all’opera distribuendo 170 mila sacchi gialli per le vie della provincia. Sette i centri di raccolta sparsi per il territorio, ma attenzione, ci saranno degli oggetti che non potranno essere donati. No ai mobili, monitor, materassi, frigoriferi e condizionatori. Via libera per indumenti, oggetti per la casa, giocattoli e libri.

Federico Tommasini