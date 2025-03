Torna il Carnevale a San Giovanni

Domenica 2 marzo dalle ore 15.00 in Piazza Silvagni a San Giovanni tornerà il "Carnevale in Piazza", organizzato da Aps Pro Loco, con una grande festa con giochi, laboratori, gonfiabili, momenti di musica e Baby Dance, sfilata e premiazione di maschere. "E’ un momento di svago pensato per le famiglie – spiegano i volontari di Pro Loco San Giovanni – adatto ai più piccoli, ma piacevole anche per i più grandi e ogni anno con entusiasmo la ripropone. Attendiamo dunque tanti marignanesi, bambini e non, e chiunque voglia festeggiare con in maschera e ad essere presenti in Piazza per i tradizionali lanci di caramelle".