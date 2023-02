Santarcangelo si prepara a festeggiare il Carnevale. Domenica 19, dopo due anni di assenza a causa della pandemia, torna il grande Corso mascherato - Santarcangelo in Carnevale, con una decina di carri allegorici e oltre 400 figuranti (tra quelli sui carri e i gruppi a piedi). La viabilità sarà stravolta in centro: occhio allora ai divieti che scatteranno per la festa. Dalle 8 alle 20 stop a circolazione e sosta nelle vie Montevecchi, Andrea Costa, Marini, lungo alcuni tratti delle vie Felici e Verdi. Inoltre stop alle auto nel piazzale Francolini, mentre nei parcheggi dell’area Campana e di via Pedrignone la sosta sarà a pagamento.