Torna il premio Paolo Fabbri: scrittura, memoria e talento

Torna anche quest’anno, per la sua quarta edizione, il Premio Letterario “Paolo Fabbri”, promosso dall’Associazione Alumni del Liceo Classico “Giulio Cesare” di Rimini, con il patrocinio del Comune di Rimini e, da quest’anno, anche della testata giornalistica QN Il Resto del Carlino. L’appuntamento è fissato per domani dalle 14 alle 18, nei locali del liceo in via Brighenti 38.

Il concorso, fortemente voluto dalla signora Domini Soso Fabbri, nasce per ricordare il marito Paolo Fabbri, ex alunno del liceo, riccionese, giornalista e figura di spicco nel mondo della comunicazione e degli eventi culturali. La sua lunga carriera si è svolta tra redazioni prestigiose e incarichi di rilievo nel settore turistico ed editoriale, lasciando un segno indelebile nel territorio e tra le nuove generazioni.

Rivolto agli studenti delle classi terze, quarte e quinte del Liceo Classico “Giulio Cesare”, il Premio ha l’obiettivo di valorizzare creatività, impegno e talento, nel segno della continuità tra passato e futuro. I partecipanti saranno chiamati a cimentarsi con la scrittura di un saggio breve originale, il cui titolo verrà comunicato all’inizio della prova, da svolgere interamente in presenza e in formato digitale.

Sotto la supervisione della dirigente scolastica Sandra Villa, delle docenti Orietta Guiducci e Marinella De Luca e dei collaboratori dell’Associazione Alumni, i ragazzi si confronteranno in un’esperienza non solo scolastica, ma formativa a tutto tondo, nella quale il pensiero critico e la capacità espressiva saranno protagonisti.

I due elaborati migliori, scelti da una Commissione Giudicatrice d’eccellenza, composta da figure di rilievo del mondo accademico, giornalistico e culturale, saranno premiati con 500 euro ciascuno, offerti dalla signora Fabbri. Ma al di là dell’aspetto economico, il vero riconoscimento risiede nell’opportunità offerta agli studenti di confrontarsi con un esercizio di pensiero libero e strutturato, stimolando l’interesse per l’attualità, la letteratura e la cultura umanistica.

La cerimonia di premiazione si terrà giovedì 22 maggio al Teatro degli Atti di Rimini, aperta al pubblico.

Il Premio “Paolo Fabbri” si conferma un’iniziativa di prestigio che unisce memoria, cultura e futuro, con la promessa di proseguire anche oltre la sua ideatrice, grazie a una generosa donazione destinata a garantire negli anni a venire borse di studio e attività culturali per il liceo.