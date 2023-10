Torna il sereno tra Comune e albergatori

Di nuovo a braccetto amministrazione comunale ed associazione albergatori dopo le polemiche di quest’estate. Trasporti (con la nuova stazione dei treni in rampa di lancio e il tratto di Trc fino a Cattolica), promozione (con il web grande protagonista), rilancio delle ambizioni di Cattolica ma anche e soprattutto un occhio di riguardo al mercato turistico straniero d’Oltralpe. "Fiere, nuove strategie di promozione, eventi per attrarre turisti anche in periodi non tradizionali ma anche sicurezza, piano della mobilità urbana, trasporti e incentivi per riqualificare le strutture ricettive – conferma in un comunicato l’amministrazione comunale – questi i temi al centro del tavolo tecnico, durato oltre due ore, che si è tenuto venerdì in sala giunta tra la sindaca Franca Foronchi, il vice sindaco con delega al turismo Alessandro Belluzzi, la dirigente Claudia Rufer e il cda di Aia, associazione albergatori di Cattolica".

Dopo un’estate complessa anche per la congiuntura economica sfavorevole è stato fatto un bilancio: "Riteniamo fondamentale mantenere un confronto continuo con i titolari delle strutture ricettive, incontri come questo dovranno essere sempre più frequenti, sono momenti molto importanti per entrambe le parti – commenta la prima cittadina – il 2023 doveva essere l’anno della ripartenza per il turismo ma per una serie di fattori, dall’alluvione di maggio all’aumento dei tassi di interesse, all’inflazione, così non è stato. Abbiamo ascoltato con attenzione le proposte ed indicazioni presentate durante l’incontro. Il nostro progetto di promozione ha tra i suoi target l’attrazione di sempre maggiori flussi turistici stranieri. E per centrare questo obiettivo, è fondamentale che Cattolica sia sempre più all’interno di una rete di trasporti efficienti, che passano dalla riqualificazione della stazione ferroviaria, ancora in corso, al potenziamento del collegamento con l’aeroporto di Rimini e con il servizio a massimo regime dell’area bus terminal".

Così pure Alessandro Belluzzi, assessore al Turismo e vicesindaco: "La promocommercializzazione condivisa, così come stabilire insieme alle categorie economiche il calendario degli eventi che puntano alla stagionalizzazione della nostra offerta turistica è la strada più efficace per portare il maggior numero di turisti in città, in base al target su cui si vuole puntare. Come amministrazione abbiamo confermato la volontà di investire sul fronte della famiglia, sport, enogastronomia, cultura, musica e valorizzazione del territorio".

Luca Pizzagalli