Torna il Verucchio Music Festival e sarà gratis Pronta una raccolta fondi per gli alluvionati

Torna, dal 21 al 30 luglio, il Verucchio Musical Festival con la direzione artistica di Ponderosa Music & Art. Novità importanti in programma perché la rassegna, giunta alla 39esima edizione, sarà ad ingresso gratuito. Concerti live per tutti, dunque, grazie al Comune di Verucchio che quest’anno ha organizzato l’evento proprio con l’intento di offrire la musica del Festival senza limiti di sorta. Per l’occasione verrà allestito anche un centro di raccolta (Piazza Battaglini) dove il pubblico potrà fare donazioni a favore degli alluvionati. La musica inonderà Verucchio per ben due weekend di seguito. Partenza venerdì 21 luglio con Superdownhome. Il duo, nato nel 2016, è composto da Seasick Steve e Scott H. Biram, e porta in scena una intrigante miscela di sonorità che oscillano tra blues rurale e rock ‘n’ roll, country, folk e punk. Ancora musica l’indomani con Justin Adams e Mauro Durante, il quale a sua volta ha suonato a lungo con Luigi Einaudi.

Il duo presenta il disco "Still Moving" e lo fa vibrando fra ritmi Blues, pizzica e punk, ma anche taranta, canzone d’autore e ritmi nordafricani. Un dialogo fra più generi musicali è anche quello proposto il 23 luglio da Supermarket, il trio romagnolo lavora infatti la musica riprocessandola in maniera elettronica ed elettroacustica e pensa al free jazz, alla tradizione della colonna sonora italiana, ma non solo. Il fine settimana successivo (27 luglio) arriverà Marta del Grandi. La cantante si è formata in Belgio cercando sonorità a livello "globale", e presenterà il suo album "Selva". Sul palco anche Smadj & Mehdi Haddab. Il duo si chiama DuOud e opta su scale arabe suonate con – appunto – l’oud, strumento caro alla tradizione musicale del Medioriente. Sabato, poi, spazio a Jay Jay Johanson, il trip-hop crooner svedese si esibirà con tanto materiale sonoro frutto del suo album "Rorschach Test"; dinamiche più che variegate le sue attraverso introspezioni che sfociano, tal volta, in suoni anche forti. Il gran finale del Verucchio Festival prevede le Lame da Barba, che si esprimeranno in musica rievocando un’atmosfera tutta mediterranea con un accento riservato alle musiche che un tempo inondavano le barberie siciliane.

a.g.c.