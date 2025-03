Torna il volo diretto da Roma. Il primo ’test’ nei giorni del Ttg. Rimini punta ad averlo tutto l’anno

La Fiera chiama, e l’aeroporto risponde. Dopo i voli da Monaco di Baviera a gennaio nei giorni del Sigep, e quelli da Monaco e Barcellona a inizio mese in occasione di Key energy, il piano di sviluppo avviato da Ieg e Airiminum (la società di gestione del ’Fellini’) andrà avanti con un’altra novità. Dal 7 al 10 ottobre ci saranno voli diretti da Roma, rivolti al pubblico del Ttg.

A operare la rotta dall’aeroporto di Fiumicino a Rimini sarà ancora una volta la Luxwing. È la stessa compagnia che ha effettuato i voli da Monaco e Barcellona. Il collegamento da Roma fa parte dell’accordo raggiunto tra Ieg, Comune di Rimini e i vertici del ’Fellini’, per garantire voli strategici durante le fiere principali. In questo caso, si è deciso di puntare sul volo diretto da Roma considerando che il pubblico che frequenta il Ttg arriva a Rimini da tutto il mondo e l’aeroporto di Fiumicino è il principale hub italiano per i collegamenti internazionali. Ma quello di ottobre sarà anche un ’esperimento’ per Airiminum. Da tempo, infatti, la società che gestisce l’aeroporto di Rimini punta a riavere il collegamento con Roma. Il ’Fellini’ l’ha avuto per alcuni anni, ma ai tempi di Aeradria. Sono passati oltre 15 anni dall’ultimo volo da Roma (esclusi, ovviamente, i voli privati e istituzionali). Ecco perché la rotta da Fiumicino sarà anche un banco di prova per capire se il volo da Roma può diventare in futuro appetibile tutto l’anno, e non solo in occasione di fiere e congressi internazionali.

Attualmente sono due i collegamenti ’domestici’ del Fellini, entrambi operati da Ryanair. Uno è il volo da Cagliari, che è diventato annuale vista la forte richiesta. L’altra rotta è quella di Palermo, che ripartirà proprio dalla fine di questo mese e andrà avanti fino a ottobre. Cagliari e Palermo sono 2 delle 8 rotte operate da Ryanair a Rimini quest’anno: le altre sono Londra, Budapest, Cracovia, Kaunas (Lituania), Praga, Vienna.

La ’scommessa’ su Roma a ottobre diventa interessante, non solo per Ieg ma per tutto il territorio. Se andrà bene, non è affatto da escludere che già nel 2026 il ’Fellini’ possa attivare voli diretti dalla capitale tutto l’anno.