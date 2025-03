Torna in edicola ’Vivere Riccione’

Tornerà in edicola il prossimo sabato 22 marzo il nostro speciale ’Vivere Riccione’, in regalo con l’edizione riminese de Il Resto del Carlino. In questa edizione, la prima della primavera 2025, andremo a scoprire le storie e i personaggi della Perla Verde, impegnati anche in giro per il mondo. Come nel caso di Martina Galli, restauratrice riccionese che è stata tra i protagonisti del recupero di imporanti oggetti danneggiati nel terribile rogo a Notre-Dame a Parigi. La restauratrice infatti ha partecipato nel pool coinvolto, ad esempio, nel restauro di diverse reliquie tra cui il matnello indossato da Napoleone.

Ma le storie non finiranno qui, andando a spaziare anche nella medicina estetica. Tra le interviste ai personaggi, infatti, ci sarà anche quella alla coppia Elisa Campomagnani e Mats Andreasson. I due, alla guida della Campomats Human Technology, azienda con sede legale proprio a Riccione, hanno ricevuto dal Rotary Club il premio ’Paul Harris Fellow’, riconoscendo i progressi compiuti dall’azienda nel campo della medicina estetica.

E poi ancora musica, volontariato e i progetti della Cardiologia di Riccione, oltre a tutti i dettagli riguardo il maxi accordo firmato tra la Perla Verde e Trenitalia che prevede il rivestimento brandizzato delle carrozze dei treni. Per due anni infatti nelle tratte più importanti apparirà il logo ’Viva Riccione’ e quello dei parchi Costa per promuovere le eccellenze della riviera. Questo e molto altro sarà al centro del nostro speciale. Sabato in edicola.