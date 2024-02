Torna in Valconca il corso del Cercal per formare professionisti dell’abbigliamento

Arrivano nuove occasioni di lavoro e formazione a San Giovanni in Marignano. "Tecnico di campionario maglieria tra artigianalità, nuove tecnologie e processi sostenibili": è questo il nuovo corso promosso dalla scuola del Cercal per formare figure chiave nel settore abbigliamento, in grado di sviluppare forma e struttura di un capo da collezione maglieria e realizzarne il campione, individuando le componenti costruttive e le relative soluzioni tecnologiche di riproduzione. Il Corso è gratuito, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con risorse del Programma Fondo sociale europeo Plus 2021-2027, consta di 500 ore (300 teorico-pratiche e 200 in azienda) per 12 posti disponibili. Lo svolgimento è a San Giovanni presso Gilmar Divisione Industria, azienda partner del progetto insieme ad Aeffe, Aesse Project, Abraham Industries, Maglificio DA.NI., Maglificio EMMECI, Vulpinari. Il termine ultimo delle iscrizioni sarà il prossimo 5 aprile. Al corso possono prendere parte giovani e adulti, non occupati o occupati, in possesso del titolo di studio o qualificazione non inferiore al IV livello EQF.