Torna in vendita la Bertazzoni. Base d’asta sei milioni di euro

La colonia Bertazzoni è in vendita. Le intenzioni dell’amministrazione Angelini erano ormai note, ma ora il percorso ha preso forma. Il bando per la vendita all’asta dell’immobile sarà pubblicato prima dell’estate. E’ possibile che l’avviso pubblico arrivi nei primi giorni di maggio. Prima di giungere a questo punto in municipio hanno dovuto attendere la nuova perizia dell’immobile, una struttura che si trova su un lotto di 8mila metri quadrati e può contare su 5mila metri quadrati di superficie. Il prezzo che il Comune metterà come base d’asta sarà attorno ai 6 milioni di euro. Come sempre accade è possibile che al primo tentativo non si presenti nessun compratore. In quel caso si terrà una seconda asta ed eventualmente si andrà a trattativa diretta. In passato, con l’amministrazione Tosi, non si arrivò a chiudere una trattativa, ma anche il prezzo era maggiore. Dal Pd gridarono allo scandalo, contrari alla vendita. Poi arrivò la giunta Angelini e bloccò tutto.

Ora ci si riprova, e il momento potrebbe aiutare le intenzioni dell’attuale giunta. Chi volesse prendersi la ex Bertazzoni lo farebbe entro il 2025, mettendo un piede pesante sulla sabbia alla vigilia dei bandi per il rinnovo delle concessioni balneari. Il potenziale compratore potrebbe pensare anche di investire sulla sabbia, partecipando ai bandi per le concessioni, ritrovandosi con un immobile a mare di viale Torino, il che significa sull’arenile, e la concessione davanti. Visto così, l’investimento appare sempre più appetibile e in municipio lo sanno.

A ingolosire gli imprenditori sono anche i vincoli che gravano sempre meno sull’edificio. Non c’è un vincolo storico, dunque le mani per una riqualificazione sarebbero più libere.

Ma non è finita qui. Ad oggi c’è il piano regionale delle colonie a stabilire che l’edifico ha un limitato pregio architettonico, anche se è prevista solo la riqualificazione e non la demolizione. Tuttavia l’ultima decisione verrebbe demandata al piano urbanistico comunale. Ed ecco la trovata: oggi il Comune sta approvando il nuovo Pug, e per questo edificio potrebbe venir introdotta la possibilità della demolizione e ricostruzione. Con 5mila metri quadrati si potrebbe realizzare un condhotel, un uso consentito dalle norme come anche una residenza per anziani, ovvero un utilizzo a fini sociali. Chiaramente in municipio vedono di buon occhio un riqualificazione in chiave turistica che dia impulso all’area termale. Sarebbe un colpaccio per ridare slancio alla zona sud, mentre a nord stanno già prendendo forma le nuove Conchiglie.

Andrea Oliva