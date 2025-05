Torna la danza del ’Viaggio nel mistero’

Il saggio-spettacolo del Regina Centro Danza di Cattolica "Viaggio nel Mistero" torna, con centinaia di giovani ballerine e ballerini, sabato 24 (ore 21) e domenica 25 maggio (ore 18) al Teatro della Regina di Cattolica. Un doppio appuntamento per celebrare la fine dell’anno accademico insieme ad allievi, insegnanti, ospiti e, soprattutto, ad Erika Rifelli, direttrice della scuola che da oltre quarant’anni insegna danza a Cattolica, in tutte le sue applicazioni, dal classico al moderno, fino al neoclassico e all’hip hop. A rendere la serata ancora più speciale, la partecipazione del ballerino e coreografo Ramsy Moricomce nel ruolo dell’Inquisitore e di Elisa Gabellini, ex allieva, insieme alla campionessa mondiale di tessuto aereo Alida Bianconi.