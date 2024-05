Torna la festa dello sport tra sociale e divertimento

Una città a tutto sport. Venerdì e sabato, dalle 9 alle 18.30, piazzale Boscovich ospiterà la terza edizione di ’Adriatico sull’onda dello sport’. Evento per la Giornata dello sport proposto dal Coni e organizzata con il Club Nautico di Rimini e il patrocinio del Comune di Rimini, dell’Ufficio scolastico regionale, del Panathlon di Rimini e del Servizio sanitario regionale dell’Emilia Romagna. La due giorni è dedicata agli sportivi e al mare ma anche a chi ama il divertimento e quest’anno ha messo il turbo. Ancora più eventi e collaborazioni, a iniziare dalle scuole. "Venerdì e sabato avremo i ragazzi della scuola primaria e secondaria – spiega il delegato Coni Rimini Rodolfo Zavatta –. Abbiamo nuove federazioni, quindi anche aquiloni e bocce per unire tutto il mondo sportivo di Rimini. Un grazie alle società sportive". Quali sono le specialità presente e che si potranno provare e conoscere da vicino? La vela, la canoa, motonautica, sci nautico con il Sup e la pesca sportiva, ma anche beach pallamano, beach rugby, beach bocce, beach tennis, tambeach e ultimate frisbee. "Sono tante le novità perchè vogliamo ampliare questa manifestazione, ci saranno dunque 5 federazioni legate al mondo dell’acqua e 7 agli sport sulla sabbia – entra nel dettaglio Andrea Dondi, presidente del Coni Emilia Romagna – . Non mancheranno i boy scout riminesi e la banda con la formazione giovanile della città. La Fondazione Cetacea che libererà sabato mattina una tartaruga (seguibile anche sul canale 88 dalle 11). Un grazie alle forze di Polizia e quelle di volontariato della provincia che saranno presenti con i loro stand". La collaborazione con il Club Nautico prosegue per dare supporto all’evento: "Siamo davvero felici di poter ospitare la terza edizione di ’Adriatico sull’Onda dello sport’ – ha detto Gianfranco Santolini, presidente del club –. Si tratta di un impegno notevole ma siamo felici di continuare questo solido rapporto con il Coni dell’Emilia Romagna e con il suo presidente Dondi. L’edizione 2023 è stata quella della ripartenza post alluvione, mi auguro che questa possa trasmettere sentimenti di serenità per il futuro". Vicina anche la città, come conferma l’assessore alalo sport Michele Lari: "Tante le eccellenze sportive presenti sul nostro territorio, proprio in occasione della Giornata nazionale dello sport". Sabato mattina ospite dell’iniziativa sarà lo stand della fondazione Milano - Cortina in vista della Olipiadi invernali 2026. L’ingresso alla manifestazione è libero. Venerdì, dalle 15 alle 16. e sabato. dalle 11 alle 12. si potranno seguire le attività anche in tv sul canale 88 e sulla pagina Facebook dell’evento. La manifestazione è vicina all’ambiente, sarà infatti installata una fontanella di acqua potabile disponibile per tutti.

Francesco Pierucci