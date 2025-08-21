Torna la festa dell’Unità a Riccione. La prima da segretaria per Vescovi

Torna la festa dell’unità a Riccione e non sarà un’edizione come le altre. Il clima politico che si respira in città non girerà al largo dalle tavole della Festa. E non potrebbe essere altrimenti visti anche i recenti mutamenti in casa Pd, con la nuova segreteria guidata a Sabrina Vescovi. Il tema turistico è in cima alla lista. Su questo aspetto il Partito democratico ha già mandato qualche segnale all’indirizzo della sindaca e degli alleati. Intanto si farà festa con balli e stand, come si è sempre fatto fin dal 1951. In quell’estate ci fu la prima festa dell’Unità a Riccione. Il che significa che quella prevista tra il 28 e il 31 agosto al parco della Resistenza sarà l’edizione numero 75.

Sarebbe tuttavia ingeneroso fare un paragone con gli eventi che si tenevano negli anni Ottanta. All’epoca il Partito comunista poteva permettersi di fare grandi feste al Marano, a due passi dalla spiaggia, organizzando concerti a pagamento con artisti quali Claudio Villa, Iva Zanicchi, Edoardo Bennato e Roberto Vecchioni. Non una semplice festa, ma grandi eventi che suscitarono le critiche da parte degli operatori turistici. Lamentele che infine fecero traslocare la festa al parco della Resistenza, colorandolo di rosso per alcuni giorni in estate. La lunga storia della Festa dell’Unità è raccontata nel libro ‘Via Don Minzoni 1’, scritto da Daniele Montebelli ed Ezio Venturi. Quest’anno in tutte le serate si partirà alle 119 con stand enogastronomici. Alle 20 seguiranno i dibattiti per i quali i relatori saranno comunicati sotto data, e alle 21 arriverà il momento di buttarsi in pista tra musica e balli.