Torna la gara di pesca in memoria di Torroni

Domenica prossima torna la tradizionale gara di pesca ’Trofeo Torroni’, intitolata alla memoria del compianto presidente del Circolo Nautico di Bellaria Igea Marina. Il memorial Giulio Torroni vedrà la partenza alle 7,30 delle barche dal molo di Bellaria. A sfidarsi nei lanci più fortunati - per la 14esima edizione della manifestazione sportiva - saranno come sempre i bambini e i ragazzi di età compresa tra i 6 e i 16 anni di età. A tutti materiale di pesca in omaggio dall’azienda Trabucco. L’evento è promosso in collaborazione con Romagna Banca.