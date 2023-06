Torna la luce negli alberghi

Colazione e pranzo garantiti negli hotel di Stelio Bossoli all’Abissinia. L’interruzione di corrente annunciata in tre vie da Enel ha visto la società interagire con gli uffici comunali riorganizzando i lavori. Martedì prossimo la luce verrà tolta per circa due ore, non compromettendo il lavoro delle attività turistiche che insistono nei tre viali (Colombo, Vespucci e Volta). In un secondo momento, ancora da stabilire, verrà svolta la seconda parte delle operazioni per completare i lavori previsti da Enel.