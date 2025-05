Torna la Rimini beach arena: "Occhio ai fratini"

Sarà ancora Enrico Galli a organizzare i concerti sulla spiaggia liera di Miramare, davanti all’ex colonia Bolognese. Sua l’unica offerta pervenuta al bando del Comune per gli eventi estivi. Dopo una lunga istruttoria ieri è avvenuta l’aggiudicazione alla società Hi Riviera di Galli, titolare di Altromondo e Cocoricò. Torna dunque anche quest’anno la Rimini beach arena, inaugurata nel 2019. Come per le estati precedenti, la spiaggia sarà data in concessione per gli eventi per il periodo che va dal 10 luglio al 24 agosto, comprensivo delle fasi di allestimento e smontaggio delle strutture. Confermate tutte le prescrizioni che andranno adottate per tutelare la nidificazione dei fratini (che rientra tra gli uccelli selvatici da proteggere). Il rispetto delle misure e i relativi controlli saranno affidati alla polizia locale, ai carabinieri forestali e alle guardie ecologiche volontarie. Dopo ogni evento la spiaggia "dovrà essere pulita" e sistemata per consentire la fruizione ai bagnanti, fatta eccezione per la parte dell’arenile che sarà occupata da strutture e allestimenti. Concerti ed eventi dovranno finire entro l’una di notte salvo deroghe. "Anche stavola la Rimini beach arena si presenterà con artisti di fama internazionale", dice il sindaco Jamil Sadegholvaad. Il programma sarà svelato a giorni. Ma un evento è già certo: è la festa per i 30 anni di Memorabilia, prevista il 10 agosto.

ma.spa