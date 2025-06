Torna la ’Strariva’: ondata di musica in arrivo

Torna per la terza edizione la "Strariva", la manifestazione del comitato ’Le Spiagge di Cattolica’ in una nuova veste, coinvolgendo tanti operatori: stabilimenti balneari, cutter, bar e chioschi, e anche una Motonave. In ogni momento del weekend dal 4 al 6 luglio, la spiaggia e il mare diventeranno teatro di divertimento e musica per tutti gli ospiti a Cattolica.

Venerdì 4 luglio dalle ore 16.30, l’allegria travolgente dei Musicanti di San Crispino invaderà la battigia con partenza dalla spiaggia libera della zona Nord di Cattolica, lato Ventena, accompagnati dal gruppo di Majorettes "Le Orchidee" di Parma, per suonare live in un serpentone seguito dal pubblico presente in riva al mare fino a raggiungere la spiaggia libera davanti al Kursaal, dove si incontrerà proprio qui il gruppo di ballerini della Rimini Dance Company, partiti alle 16.30 dalla spiaggia libera della zona Porto.

Quindi poi sabato 5 luglio: all’alba concerto del giovane musicista Fellow, noto per la sua partecipazione al talent show X Factor, con inizio alle 5.15 insieme alla sua band, nella spiaggia libera antistante il Kursaal. Per chi volesse gustare un bombolone o un croissant appena sfornato, la pasticceria Cake Lab sarà presente con un punto vendita.

Sempre il 5 luglio la Motonave Queen Elisabeth diventerà per l’occasione una "StraQueen": cena a bordo con musica, in partenza alle ore 19.30 dal Porto di Cattolica verso la costa illuminata, (evento su prenotazione e a pagamento).

Infine domenica 6 luglio "StraCutter" con viaggio al largo per fare colazione mentre il sole sorge. Alle 5.15, due cutter (Rondine sul mare e Amerigo) guideranno gli ospiti verso il punto in cui la levata del sole diventa lo spettacolo più magico (evento a pagamento e su prenotazione), e a partire dalle ore 18.00, in cinque bar situati sulle spiagge (Tinharé, Bar Pepo, BarLina, Bar Patri, Bar Africo), saranno organizzati aperitivi a tema musicale, tra allegria, suoni, esperienze, gusto e sapore.

Grazie all’investimento della categoria dei bagnini, il contributo dell’Amministrazione Comunale, la partecipazione di sponsor locali come realtà imprenditoriali e commerciali, sarà un evento che aprirà l’estate grazie ad una piena sinergia tra operatori e Comune.

Luca Pizzagalli