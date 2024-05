Torna l’incubo dei ladri. Raffica di furti in locali e aziende: "Subito le telecamere in zona"

Due furti in pochi giorni al ristorante Notevolo e l’altra notte porta forzata al Podere dell’Angelo con i ladri entrati nella sala degustazioni. Come se non bastasse nelle ultime notti ci sono stati tentati furti in via Quartirolo e una famiglia si è trovata i ladri davanti. Nella zona compresa tra Spadarolo, Vergiano e la via Pradese sono ripresi i furti a raffica. Quest’area aveva visto un’escalation di colpi alcuni mesi fa. Poi, grazie al maggior pattugliamento e all’attenzione dei cittadini ai movimenti sospetti, il fenomeno si era ridotto. Con una maggiore tranquillità si era allentata anche la tensione, ma sono bastati pochi giorni per alzare il livello di attenzione e di rabbia da parte dei residenti.

"Sono passati anche qui da noi – spiega l’ex consigliera Milena Falcioni (in foto) dell’azienda agricola Podere dell’Angelo - dopo aver fatto visita per due volte al ristorante Notevolo. L’altra sera avevamo avuto una degustazione, e nella notte sono passati i ladri. Hanno trapanato la finestra per entrare ed hanno tentato di forzare la porta grande. Hanno buttato tutto sotto sopra alla ricerca penso di denaro, ma non lo avevamo certo lasciato lì. Alla fine non hanno rubato quasi nulla, ma i danni ci sono stati e per alcune migliaia di euro. Purtroppo è una situazione che si ripete. Avevamo già ricevuto visite lo scorso anno. Servirebbe più presidio del territorio, ma a quanto pare le forze sono limitate e noi cittadini ci sentiamo impotenti".

Nella zona fin dallo scorso anno si è creato un consistente gruppo di residenti che si tiene costantemente in contatto per segnalare situazioni anomale o furti. Un lavoro che si accompagna alle richieste del comitato che in dicembre aveva presentato la mappa dei furti all’assessore Magrini. "Stiamo assistendo a una nuova ondata di furti – dice Marco Succi, referente del comitato – Nelle ultime notti i ladri sono entrati al ristorante, spaccando la finestra, nonostante l’allarme. Poi il Podere dell’Angelo e via Quartirolo dove sono entrati in una casa nella notte e il marito si è alzato dopo avere sentito dei rumori trovandosi i ladri davanti, poi fuggiti. Ci sono stati tentativi anche in altre abitazioni, sempre nella notte tra le 2,30 circa e le 4,30. Abbiamo subito contattato l’amministrazione comunale e le forze dell’ordine. Ci è stato detto che i passaggi in zona delle volanti aumenteranno da subito, ma continuiamo a chiedere le telecamere nella zona. Il progetto c’è, la richiesta di apparecchi è iniziata nel 2019. Abbiamo già identificato gli snodi principali dove piazzare le telecamere per poter controllare le zone. La prossima settimana avremo una riunione in municipio e speriamo che si possa sbloccare la situazione, perché tra i residenti non c’è più serenità. Tutti abbiamo paura di nuovi raid dei ladri".

Andrea Oliva