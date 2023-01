Torna l’incubo del terremoto a Rimini Migliaia di studenti evacuati dalle scuole

La terra è tornata a tremare ieri. Una, due, tre, tante scosse (una dozzina) in poche ore, tutte con epicentro tra Gambettola e Cesenatico, avvertite anche nel Riminese. Quella che ha fatto sobbalzare tutti è stata la scossa avvenuta alle 11,45, a una profondità di 19 km, con epicentro nel comune di Gambettola al confine con Cesenatico. E’ durata pochi secondi, ma a chi l’ha sentita è parsa un’eternità vista la potenza del terremoto, di magnitudo 4,1. E’ stato il sisma più pesante ieri in Italia, preceduto e seguito da altre scosse di entità più lieve in Romagna.

La scossa della 11,45 si è sentita benissimo in tutti i comuni del Riminese. E nel giro di pochi minuti le scuole, così come numerosi uffici e altri luoghi di lavoro, si sono svuotati. Tutti gli studenti fuori, insieme ai loro insegnanti. C’è chi non è più rientrato in classe, chi invece (nelle scuole rimaste aperte) è ritornato dentro dopo circa mezzora. A Santarcangelo i dipendenti del Comune hanno sospeso l’attività e sono scesi in piazza Ganganelli, per poi rientrare dopo un po’ dopo le verifiche. Per un’ora abbondante i telefoni di vigili del fuoco e delle forze dell’ordine sono stati bersagliati dalle chiamate. In quasi tutti i comuni sono partite le verifiche dei tecnici nei vari edifici pubblici, dando la priorità alle scuole. E alcuni sindaci all’ora di pranzo hanno deciso di far terminare anticipatamente le lezioni. E’ successo a Rimini, ma anche a Riccione, Coriano e in molti altri comuni. "A seguito della scossa – conferma l’assessore ai lavori pubblici di Rimini Mattia Morolli – sono state attivate immediatamente le attività dei controlli, a opera di 40 tecnici comunali e di Anthea".

Le verifiche sono andate avanti per ore in tutti i 70 edifici scolastici di compentenza del Comune di Rimini. Nl frattempo Palazzo Garampi con apposita ordinanza ha disposto – in via precauzionale – la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Così ha fatto anche Riccione: "I genitori – spiegano dall’amministrazione in una nota – sono stati invitati ad andare a prendere subito i figli a scuola". Le verifiche sugli edifici scolastici a Riccione "sono iniziati immediatamente". A controllati terminati, ieri sera, né a Rimini, né a Riccione e in altri comuni si segnalavano danni a scuole o altri edifici, né interventi dei vigili del fuoco a seguito del sisma.

Situazione sotto controllo pure a Bellaria, il comune più vicino all’epicentro del terremoto delle 11,45. "Abbiamo subito spedito una squadra di ingegneri a fare i controlli, in tutte le scuole – spiega il sindaco Filippo Giorgetti – Non sono stati riscontrati né danni né problemi, nemmeno alla Ferrarin". Si era sparsa la voce che qui fosse crollato un controsoffitto. "Ci sono stato di persona alla Ferrarin – dice Giorgetti (nella foto in alto) – era tutto a posto". Alcuni genitori hanno chiesto a Giorgetti perché non ha chiuso le scuole, come accaduto in altri comuni. Secondo Giorgetti non era necessario. "Alcuni genitori sono andati legittimamente a prendere i figli, per parecchi alunni le lezioni sarebbero finite di lì a poco dopo. Dopo aver fatto le verifiche, che non hanno rilevato problemi, abbiamo deciso di lasciare a scuola chi aveva ancora lezioni (fino al pomeriggio)".

Manuel Spadazzi