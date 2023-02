Torna l’Isola del carnevale: musica e intrattenimento per tutti

Sabato torna a Bellaria Igea Marina la festa più attesa dai bambini e da coloro che amano immergersi nelle magiche atmosfere carnevalesche! L’appuntamento con L’Isola del Carnevale 2023 sarà alle ore 14.30 in Piazza Don Minzoni, nel cuore del centro cittadino di Bellaria Igea Marina, da dove partirà una coloratissima sfilata in maschera lungo il viale pedonale P. Guidi (Isola dei Platani) insieme a tanti momenti di spettacolo, musica ed intrattenimento per tutta la famiglia. L’evento è frutto dell’unione organizzativa dalla Zona Pastorale di Bellaria – San Mauro Mare, Fondazione Verdeblu, GMConsulting con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e si rivolge a partecipanti senza limiti di età, con un’attenzione particolare rinvolta ai più giovani coinvolgendo gli alunni delle Scuole e Parrocchie di Bellaria Igea Marina per ricreare una gioiosa occasione di festa comunitaria. Chiunque fosse interessato a partecipare può iscriversi contattando il numero 3275816965, l’evento è gratuito.

Durante il pomeriggio di festa si esibiranno i gruppi musicali Corretto Samba e Red beans and rice, accompagnando il corteo mascherato lungo la sfilata per il centro cittadino con sonorità brasiliane del carnevale di Rio mescolate ad arrangiamenti originali e non solo. Per i più piccoli non mancherà il divertimento con lo show di Clown Bretella che salirà sul palco di Piazza Don Minzoni alle ore 15.35. A seguire, la giuria de L’Isola del Carnevale premierà i gruppi mascherati più originali: i primi, secondi e terzi classificati riceveranno in premio dei buoni d’acquisto spendibili per le varie attività del gruppo vincitore.