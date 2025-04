Torna Matrioska. Sessanta artisti tra djset e... fiori

È di nuovo tempo di Matrioska. Torna oggi e domani l’appuntamento dedicato alla creatività, con artigiani e designer da tutta Italia. Ha un obiettivo dichiarato, questa edizione della manifestazione: "Stacca la spina!". È il titolo scelto per il nuovo appuntamento di Matrioska, che si terrà al vivaio Bilancio. Si torna nel verde, in un ambiente che concilia con la natura e con i suoi ritmi, unendo quello che è diventato un marchio di fabbrica di Matrioska: la creatività, la leggerezza dell’ingegno e della sensibilità che si eleva in nome della bellezza. Il tutto andrà condito con la voglia di divertirsi. Elementi che si ritrovano pure nell’immagine di Matrioska a cura dell’illustratrice Pamela Cocconi.

L’evento negli ultimi dieci anni ha coinvolto oltre 850 creativi da tutta Italia, che qui a Rimini hanno trovato un terreno fertile per mostrare i loro lavori. Oggi e domani si potrà davvero staccare la spina con Matrioska, che quest’anno trova casa nelle serre del vivaio Bilancioni a Bellaria Igea Marina, al confine con Rimini. Per questa edizione l’evento conferma il suo format e lo arricchisce con diverse novità. Protagonisti gli artigiani creativi pronti a sbarcare al vivaio. Sono oltre 60: tra loro c’è chi è presente dalla prima edizione e chi è invece al debutto. Gran parte degli artisti sono donne. La produzione in mostra a Matrioska va dall’abbigliamento ai gioielli, da mobili e complementi d’arredo a giocattoli per bambini fino alla ceramica. Poi le iniziative. Tante. Oggi e domani al vivaio Bilancioni ci saranno laboratori, progetti speciali, incontri, installazioni, e non mancheranno eventi e deejayset. Cresce l’attenzione per i più piccoli con ’Doposcuola’: 9 laboratori per bambini, uno spazio creativo sempre fruibile, e ancora i giochi di una volta – a cura di Igea City – e La sinfonia acquatica, lo spettacolo di Ignazio Bortot che unisce marionette in miniatura, suoni e luci. Per i più grandi, l’accademia di Matrioska propone 6 laboratori dove gli artigiani condivideranno il loro sapere con chi ha voglia di mettersi alla prova. Non mancheranno presentazioni di libri e incontri. Ma al vivaio Bilancioni si ballerà anche, con il deejayset di Enrico Rosica oggi al tramonto e il Bollicine club italiano domani pomeriggio.