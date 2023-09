Torna ’Quatorg’, l’antica fiera del bestiame

Torna a Verucchio, sabato e domenica prossima, l’antica festa di Quatorg. Fiera del bestiame ma anche di trattori antichi e laboratori artigiani, la kermesse celebra Santa Croce ed è simbolo di fine estate da ormai trent’anni. Una festa delle tradizioni rurali che sopravvivono nel territorio grazie a volontari e Pro Loco. Quatorg coinvolge tutta la comunità della borgata con eventi, giochi di contrade e, in chiusura, uno spettacolo pirotecnico – addirittura più lungo di quello della Notte Rosa – offerto, come di consueto, dai proprietari del ristorante la Rocca. Due le grandi novità in calendario quest’anno. Sabato (ore 9,30), in presenza della sindaca Stefania Sabba, verrà presentato al pubblico il Museo dell’Oggetto Ritrovato. Il museo è incastonato come un gioiello nel torrione delle Mura di San Giorgio, ed è un’idea di Gabriele Geminiani che a sua volta ha dato vita a un luogo di cultura totalmente unico in Italia, ne esistono infatti soltanto altri due esempi simili in Spagna e in Francia. Il pomeriggio di Quatorg continua dalle ore 16 con la dimostrazione delle Caratelle. A seguire (ore 18) alla Rocca Malatestiana si terrà un evento Poetry Slam, curato dall’associazione "Rilego e Rileggo" in collaborazione con "ViviDiversi". La domenica in festa di Quatorg continua poi con la presentazione del libro "Il Suffragio di Verucchio", a cura del noto professor Piergiorgio Pasini. C’è poi un inedito concorso d’idee, con cui verrà discussa la creazione del polo culturale previsto nell’antica chiesa sconsacrata del Suffragio. Grandissima tavolata invece la sera di domenica alle 19,30 in Piazza Malatesta.

Andrea G. Cammarata