’Tornando a Est’ sbarca anche in Bulgaria : "Passo concreto verso l’industria cinematografica"

Mercoledì prossimo la casa di produzione Stradellestproduzioni, rappresentata dal produttore Maurizio Paganelli, presenterà a Sofia in Bulgaria, ’Tornando a Est’, alle 20 al Cinema Kino Arena, con il titolo ’Bulgaria amore mio’. San Marino ha un ruolo di rilievo all’interno della pellicola. Il film, infatti, è stato realizzato con la collaborazione della segreteria di Stato al Turismo, il segretario di Stato Federico Pedini Amati ha sostenuto il progetto tramite una sponsorizzazione ufficiale. Le scene ambientate sul Titano sono state girate a giugno dello scorso anno.

Il film ’Tornando a Est’ sarà oggetto di una distribuzione importante, nei principali cinema della Bulgaria dal 17 ottobre, l’uscita in altri paesi dell’Est è prevista per il mese di novembre con il titolo ’Adventures Italian Style Reloaded’. Alla serata di presentazione ci sarà una delegazione sammarinese, guidata dal console onorario Elena Stefanova Georgieva. "L’opera – dicono dalla Segreteria Turismo – rappresenta un traguardo artistico, culturale e storico, e costituisce un passo concreto verso lo sviluppo dell’industria cinematografica e audiovisiva sammarinese. San Marino è da tempo impegnato in un progetto di ampio respiro. Sono state gettate le basi per la creazione di una Film Commission, organismo destinato a sostenere, coordinare e promuovere le produzioni sul territorio, una struttura destinata a diventare punto di riferimento per chi vorrà scegliere la San Marino come luogo di narrazione, arte e bellezza".